14 مليار برميل نفط بـ10 أعوام.. تفاصيل صفقة حقل "غرب القرنة 2" مع شركة روسية

وقالت الشركة، في بيان، إنها وقعت اتفاقًا مع العراق لتحسين الظروف في حقل غرب القرنة 2 النفطي، وتمديد عقد خدمات لمدة 10 أعوام،وأكّدت لوك أويل الروسية، أن الاتفاق سيؤدي إلى مضاعفة قدرة الحقل النفطي تدريجيًا.يقع حقل غرب القرنة 2 في الجزء الجنوبي من العراق، على بُعد 65 كيلومترًا شمال غرب البصرة، ويُعد أحد أكبر الحقول في العالم.وتبلغ الاحتياطيات الأولية القابلة للاستخراج في الحقل نحو 14 مليار برميل، بحسب بيانات لوك أويل الروسية.ووقّعت الشركة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2009 عقدًا لتطوير حقل غرب القرنة 2.وفي 31 يناير/كانون الثاني 2010، جرى توقيع عقد الخدمات لتطوير محطة غرب القرنة 2 وإنتاجها، وتم التصديق على العقد من قبل مجلس وزراء جمهورية العراق.وفي 29 مارس/آذار 2014، بدأ إنتاج النفط التجاري في الحقل.ويضيف الحقل أكبر نمو إنتاجي إضافي في العراق بلغ 480 ألف برميل يوميًا، من تكوين المشرف، الذي يمثل 10% من إجمالي إنتاج الدولة الآسيوية من النفط الخام، و15% من صادراتها النفطية.شهد عام 2021 اضطرابًا في علاقة لوك أويل الروسية بحقل غرب القرنة 2، إذ أرسلت الشركة -حينها- إشعارًا رسميًا يفيد بأنها تريد بيع حصتها في حقل "غرب القرنة 2" إلى شركات صينية، بسبب أن "الفرص الاستثمارية الموجودة في العراق غير مناسبة في نظر المستثمرين الكبار".لكن وزير النفط العراقي -آنذاك- إحسان عبد الجبار، أعلن في شهر يوليو/تموز 2012 أن النقاشات مع شركة لوك أويل الروسية خلال الأشهر الـ6 الأخيرة أسهمت في تراجع الشركة رسميًا عن رغبتها في عرض جزء من الأسهم للتداول للبيع إلى شركات أخرى.وفي شهر يونيو/حزيران 2023 رفعت شركة لوك أويل الروسية إنتاج النفط بحقل غرب القرنة 2 العراقي، الذي تمتلك 75% من أسهمه، تزامنًا مع خطط الحكومة العراقية وجهودها لتعزيز إنتاج النفط الخام، إذ من المتوقع أن يؤدي الحقل دورًا في تحقيق هذه الخطط، وفقاً لمنصة الطاقة المتخصصة.