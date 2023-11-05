هبوط تاريخي.. بورصة "إسرائيل" تدفع ثمن العدوان على غزة

وتعد أكبر خسارة شهرية للمؤشر منذ بدء جائحة كورونا أي قبل أكثر من 3 سنوات، نتيجة التصعيد الإسرائيلي المتزايد ضد قطاع غزة.وتكبد مؤشر تي إيه 125، الأكثر أهمية في إسرائيل وكذلك المقياس الأساسي للاقتصاد، خسائر بنحو 11.6 في المائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول مسجلاً أدنى مستوياته منذ 25 فبراير/شباط 2021، وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وفقدت جميع الأسهم الإسرائيلية المدرجة نحو 27 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال هذه الفترة، وفق ما نقلت "سي إن بي سي".