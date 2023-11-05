السعودية تعلن عن خفض طوعي جديد لإنتاج النفط

ونقلت وكالة أنباء السعودية الرسمية عن مصدر رسمي في وزارة الطاقة قوله إن "المملكة مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًّا، والذي بدأ تطبيقه في شهر حزيران 2023، وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية شهر كانون الاول من عام 2023 وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهر كانون الاول 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًّا".وأوضح المصدر أنه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في تمديد الخفض، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج".كما أوضح المصدر أن "هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه السعودية في شهر نيسان من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر كانون الاول من عام 2024".وأكد المصدر أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".