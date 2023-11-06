"توتال" الفرنسية ترفع مستوى التأهب الأمني بالشرق الأوسط.. ماذا عن العراق؟

وذكرت "توتال"، أن "مستوى التأهب الأمني لعملياتها في الشرق الأوسط، قد ارتفع درجة واحد، تزامنا مع الوضع الحالي، في غزة".وأضافت، أن "فرقها في العراق تواصل أنشطتها كالمعتاد".يذكر أن الشركة كانت أعلنت مؤخرا عن تحقيق 6.7 مليار دولار أرباح في الربع الثالث من العام الجاري بزيادة أكثر من 1.5 بالمئة على أساس سنوي، رغم تراجع أسعار المحروقات عموما بعد الارتفاع القياسية الذي شهده القطاع العام الماضي.وقال رئيس مجلس إدارة الشركة باتريك بوياني في بيان "تثبت توتال إنرجي مجددا خلال هذا الفصل قدرتها على الاستفادة من مناخ ملائم، مع العمل في نفس الوقت على تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق انتقال متوازن بين النفط والغاز من جهة والكهرباء والطاقات المتجددة من جهة أخرى".وارتفع إنتاج توتال إنرجيز خلال الربع الثالث إلى حوالي 2.5 مليون برميل يوميا، حيث سجلت أنشطة المجموعة في مجال النفط والغاز نموا بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي، مشيرة إلى انطلاق العمل في عدة مشاريع نفطية خصوصا في البرازيل والعراق، فضلا عن مواصلة نموها واستثماراتها في إنتاج الكهرباء المنخفضة الكربون.وتبقى نتائج المجموعة مرتفعة تاريخيا في سياق استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وإن كان ذلك بمستوى أقل مقارنة مع العام الماضي الذي شهد ارتفاعا استثنائيا لأسعار الغاز والنفط.