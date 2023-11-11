رغم التراجع بنسبة 15%.. العراق ضمن أكبر الدول العربية تصديراً لتركيا

السومرية نيوز – اقتصاد



تجاوزت قيمة صادرات الإمارات والسعودية ومصر إلى تركيا نحو 11 مليار دولار في العام الماضي، مع تصدر الإمارات لنسبة الزيادة في القيمة لتصل إلى 4.5 مليار دولار بزيادة 83% عن العام السابق.







كما جاء العراق في المرتبة الخامسة عربياً، حيث قيمة الصادرات إلى تركيا ببلوغها 1.4 مليار دولار، بتراجع 15% مقارنة بعام 2021.



القائمة ادناه: وزادت صادرات المملكة العربية السعودية إلى تركيا بنسبة 20% لتصل إلى 4.2 مليار دولار، أما مصر جاءت في المركز الثالث عربياً من حيث قيمة الصادرات إلى تركيا ببلوغها 2.6 مليار دولار بزيادة 15% مقارنة بعام 2021.