مصدر: شحنة من الـ100 مليون دولار وصلت لمصرف عراقي

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "خلال اليومين الماضيين، أصدر البنك المركزي موافقات رسمية لثلاثة مصارف أهلية عراقية لاستيراد الدولار الامريكي لتلبية حاجة زبائنهم من هذه العملة وبمبالغ تصل الى (١٠٠ ) مئة مليون دولار"، لافتا الى ان "شحنة احد المصارف قد وصلت فعليا للعراق".واوضح المصدر ان "هناك طلبات من مصارف اخرى في طريقها للتقديم للبت فيها من قبل البنك المركزي العراقي"، مشيرا الى ان "المصرف العراقي للتجارة ( التي بي آي ) يجري مناقشات مهمة حاليا مع عدة شركات دولية لنقل مبالغ تصل الى ١٢٠ مليون دولار وهي في طريقها للإنجاز خلال الايام القليلة القادمة".