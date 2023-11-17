بوتين حول انضمام فرنسا إلى "بريكس": "سننظر فيه"

وقال بوتين خلال حديثه بمنتدى "بطرسبورغ الثقافي الدولي" التاسع، حول مناقشة اجتماعات مجموعة "بريكس": "فيما يتعلق بمشاركة فرنسا في أعمال بريكس، من فضلكم، إذا رغبت باريس في ذلك، يمكنها أن تترك طلبا، وسننظر فيه.. علاوة على ذلك، سوف تترأس روسيا بريكس العام المقبل".كما قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال المنتدى إن "هناك مطالبة من قبل قوى معينة في العالم بالتفرد الثقافي، لكن المستقبل يكمن في التنمية المتعددة للثقافات".