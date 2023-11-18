أسعار النفط تعاود الارتفاع عالمياً

السومرية نيوز – اقتصاد



ظل سعر خام برنت القياسي العالمي دون 80 دولارا للبرميل بعد هبوطه 5% إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بسبب تزايد المخاوف من تصاعد الإمدادات من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتباطؤ الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار بما يعادل نحو 1.7% إلى 78.76 دولارا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 74.1 دولارا، بزيادة 1.2 دولار، أي نحو 1.7% أيضا.



وخسر الخامان القياسيان نحو سدس قيمتهما خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وتتجه الأسعار نحو تسجيل الأسبوع الرابع من الخسائر.