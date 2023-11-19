بينها العراق.. انخفاض صادرات النفط لـ5 دول عربية في 9 أشهر

وانخفض متوسط إجمالي صادرات الخام لتلك الدول العربية الـ5 (السعودية والعراق والكويت والبحرين ومصر) إلى 12 مليون برميل يوميًا، خلال المدة من يناير/كانون الثاني (2023) حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 13.13 مليون برميل يوميًا خلال المدة نفسها من (2022)، بحسب أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).وتضم قائمة جودي كلًا من السعودية والعراق والكويت والجزائر والبحرين ومصر، والتي أظهرت بياناتها تراجع غالبية صادرات تلك الدول باستثناء مصر، بينما لم تُعلن بيانات سبتمبر/أيلول 2023 لدولة الجزائر؛ لذلك لم تُدرجها وحدة أبحاث الطاقة في حساب إجمالي صادرات الأشهر الـ9، لكن صادراتها قد زادت في الأشهر الـ8 الأولى من (2023)، على أساس سنوي.يُشار إلى أن مصر الدولة الوحيدة بين هذه البلدان التي ليست عضوة في تحالف أوبك+، الذي يُجري خفضًا للإمدادات قدره مليونا برميل يوميًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني (2022) حتى نهاية (2024)، إلى جانب تخفيضات طوعية.تراجع متوسط صادرات النفط السعودي، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 6.77 مليون برميل يوميًا، مقابل 7.31 مليون برميل يوميًا في المدة المقابلة من 2022.وعلى أساس ربعي، كان الربع الثالث من العام الجاري هو الأقل أداءً لصادرات السعودية من النفط، خلال المدة المذكورة؛ إذ سجّلت في أغسطس/آب 2023، أقل مستوى منذ أبريل/نيسان 2021، عند 5.58 مليون برميل يوميًا، قبل أن ترتفع بشكل طفيف في سبتمبر/أيلول إلى 5.754 مليون برميل يوميًا.وسجّل يناير/كانون الثاني 2023 أعلى رقم لصادرات النفط السعودي، خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2023، عند 7.65 مليون برميل يوميًا، وفقًا لوحدة أبحاث الطاقة.ويأتي انخفاض صادرات السعودية بالتزامن مع تطبيق المملكة خفضًا طوعيًا لإنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا منذ مايو/أيار 2023 حتى نهاية 2024، ضمن قرار يشمل 8 دول أخرى من تحالف أوبك+؛ منها العراق والكويت والجزائر.كما تطبق البلاد خفضًا طوعيًا إضافيًا بمقدار مليون برميل يوميًا، بدءًا من يوليو/تموز الماضي ويستمر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع احتمال التمديد وفقًا للسوق.وإلى جانب التخفيضات الطوعية، تلتزم السعودية بتنفيذ سياسة الخفض التي يتبعها تحالف أوبك+ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بمقدار مليوني برميل يوميًا، ومستمرة حتى نهاية 2024.تراجع متوسط صادرات الكويت من النفط الخام، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 1.56 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.9 مليون برميل يوميًا خلال المدة المقابلة من 2022.وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تراجعت صادرات الخام الكويتي للشهر الثالث على التوالي عند 1.35 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.45 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب، و1.46 مليون برميل يوميًا في يوليو/حزيران الماضي.وكانت صادرات الكويت قد عادت للارتفاع في يونيو/حزيران إلى 1.52 مليون برميل يوميًا، بعد تراجعها في مايو/أيار الماضي إلى 1.5 مليون برميل يوميًا.على النقيض، ارتفع متوسط صادرات النفط الجزائري هامشيًا، خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، على أساس سنوي،وصعدت كمية صادرات الجزائر من النفط إلى 0.403 مليون برميل يوميًا، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/آب 2023، مقابل 0.400 مليون برميل يوميًا في المدة المقابلة من العام الماضي.ويشار إلى أن بيانات جودي لم تذكر كمية صادرات النفط الجزائري خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي حتى وقت نشر هذا التقرير.وبعد عودة صادرات النفط الجزائري للارتفاع في يوليو/تموز الماضي إلى 0.435 مليون برميل يوميًا، تراجعت في شهر أغسطس/آب الماضي إلى 0.378 مليون برميل يوميًا.تراجع متوسط صادرات النفط البحريني، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 0.147 مليون برميل يوميًا مقابل 0.153 مليون برميل يوميًا في المدة المقارنة من عام 2022.بينما ارتفع متوسط كمية صادرات مصر من النفط خلال المدة التي رصدها التقرير إلى 0.073 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.07 مليون برميل يوميًا في المدة المقارنة من عام 2022.