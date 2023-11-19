5 سنوات من الانتظار وأمريكا ترحب.. ماذا يعني انضمام العراق لعضوية البنك الأوروبي؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Instaglamour
من
09:45 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالأرقام.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-474023-638359781857766233.jpg
5 سنوات من الانتظار وأمريكا ترحب.. ماذا يعني انضمام العراق لعضوية البنك الأوروبي؟
اقتصاد
2023-11-19 | 03:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,661 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
ضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رسميا العراق إلى عضويته ليصبح العضو رقم 74 في المقرض متعدد الأطراف، والتي رحبت بهذه الخطوة الإدارة الامريكية.
*الاعلام الرسمي
وزارة الخارجية العراقية أعلنت، يوم الخميس 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، انضمام العراق إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رسمياً.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان إن "العراق انضم إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، إذ أكمل إجراءات الانضمام ليصبح الآن العضو الـ 74 في البنك"، مشيرا الى أنه "سبق للعراق أن قدّم طلباً للانضمام إلى البنك في نيسان 2018 ووافق مجلس المحافظين على عضويته في تشرين الأول 2020".
وتابع، أنه "اكتملت الآن عملية التحوّل ليصبح عضواً مساهماً، وباعتباره أحد المساهمين، يمكن للعراق أن يتقدم بطلب للاستفادة من الدعم المالي والسياسي الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".
وقالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، بحسب البيان: "يسعدني أن أرحب بالعراق كعضو في البنك، نحن ملتزمون تماماً بالتعامل مع البلاد، وعندما يحين الوقت، فإننا نتطلع إلى بدء العمل في العراق، وتطبيق خبراتنا لتطوير اقتصاده".
واختتم البيان، أن "هذا الإنجاز جاء تتويجاً لجهود سفارة جمهورية العراق في لندن وسعيها المتواصل مع إدارة البنك في لندن، وإمكانية مساهمة البنك في مشاريع البنى التحتية في العراق ومنها مشروع طريق التنمية".
ورحّبت الإدارة الأميركية بالخطوة العراقية، وذكرت في تعليق على الأمر أنَّ "انضمام العراق للبنك الأوروبي يتيح لشركاته الوصول إلى قروض تسهم في تحسين المنتجات والخدمات وتعزيز التواصل مع العالم".
وسينضم العراق إلى منطقة البنك في جنوب وشرق المتوسط والتي تضم مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، نظراً للصلات الاقتصادية القوية بينه وتلك الدول.
وقدمت الحكومة العراقية طلب الانضمام إلى البنك لأول مرة في عام 2018، ويمكّنه وضعه كمساهم من التقدم بطلب ليصبح اقتصادا متلقيا، الأمر الذي من شأنه أن يتيح تمويلا ودعما سياسيا من البنك.
وتأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (إي.بي.آر.دي) في عام 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا على التحول إلى اقتصاد السوق. وتملك مجموعة الدول السبع الكبرى حصة أغلبية في البنك.
ودشنت المؤسسة عملياتها في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2011، واستثمرت حتى الآن ما يقرب من 19 مليار يورو في 363 مشروعا لدعم القطاع الخاص والتنمية المستدامة.
*أهمية الانضمام
ويساعد البنك الأوروبي على تنمية اقتصاديات الدول النامية منذ تأسيسه عام 1991، ويعدّ الاستثمار أداة مهمة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية انضمام العراق إليه، باعتبار أنَّ العراق يمثل ساحة واسعة وبيئة جيدة للاستثمار وفي مختلف المجالات والقطاعات، ويمكن أن يساعد انضمام العراق إلى هذا البنك في تعزيز النهضة التنموية في البلاد وهذا سوف يتيح فرص عمل كبيرة، بالإضافة الى جعل العراق قبلة للشركات الأوروبية العملاقة، وبالتالي دعم الاقتصاد العراقي والابتعاد عن قبضة الاقتصاد الأحادي الذي يعتمد على النفط، وفق خبراء.
كما أعرب خبراء ومختصون عن أملهم في أن يُنعش انضمام العراق لعضويَّة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دوران عجلة الإعمار وإحياء الكثير من المشاريع الكبيرة التي بدأت الحكومة الحالية بتنفيذها.
وأوجز المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أهمية انضمام العراق إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيما أكد أن الانضمام جاء ثمرة مشاورات رصينة وبناءة مارستها الدبلوماسية الاقتصادية.
وقال صالح: إن "انضمام العراق إلى البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، يعدّ منذ أن وافق مجلس المحافظين على انضمامه في العام 2020 العضو 74 من بين الأعضاء"، لافتاً إلى أن "الانضمام جاء ثمرة مشاورات رصينة وبناءة مارستها الدبلوماسية الاقتصادية على مدار سنوات لبلوغ مرحلة الانضمام الكامل لعضوية هذه المؤسسة التمويلية الأوروبية المتعددة الأطراف"، بحسب الوكالة الرسمية.
وأضاف أن "ذلك سيمكن بلادنا من تنفيذ أولوياتنا في التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي يتولى البنك الأوروبي مهام الإعمار فيها والنهوض بجوانب مهمة من البنى التحتية للعراق".
وبيّن أن "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق، وقد تأسس في العام 1991، وكرّس عمله في البداية على البلدان الانتقالية الأوروبية الشرقية التي تحولت من الاقتصادات المركزية إلى اقتصاد السوق، إذ قام البنك المذكور بتمويل 5035 مشروعاً منذ العام 1991 وحتى العام 2020 بقيمة إجمالية بلغت 120 مليار يورو من حجم الأعمال".
ولفت إلى أن "البنك الأوروبي يعمل بشكل خاص لإعادة الإعمار والتنمية في 38 دولة في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وأوروبا الوسطى والشرقية، وآسيا الوسطى، كما يتولى تمويل المشاريع الكبيرة والصغيرة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الأشغال العامة والأعمال التجارية الزراعية، والموارد الطبيعية والبنية التحتية كمشاريع الطرق والمياه والصرف الصحي والقطاع الرقمي والتكنولوجي".
وتابع: "وهكذا يخدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مصالح جميع المساهمين فيه - الذين تعدى عددهم الإجمالي اليوم أكثر من 74 دولة من 5 قارات، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي نفسها".
وأكد أن "عضوية العراق في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستمثل شراكة استثمارية أوروبية حقيقية في إطلاق مشاريع استراتيجية مهمة في بلادنا، مثل مشروع العراق الانمائي الكبير (طريق التنمية)، وهو المشروع الذي سيربط مصالح العراق وجنوب العالم بأوروبا من جهة، ومصالح أوروبا والعراق بجنوب العالم من جهة ثانية".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
فرصة لتساقط الثلوج في العراق بهذا الموعد
أخبار الطقس
27.65%
08:43 | 2023-11-18
فرصة لتساقط الثلوج في العراق بهذا الموعد
08:43 | 2023-11-18
"اياد لا تريد الخير للعراق".. وكيل السيستاني يطلق تحذيراً
محليات
27.11%
11:45 | 2023-11-18
"اياد لا تريد الخير للعراق".. وكيل السيستاني يطلق تحذيراً
11:45 | 2023-11-18
"فيفا" يبدي موقفاً من تنظيم العراق لمباراة إندونيسيا بملعب البصرة
رياضة
26.26%
05:50 | 2023-11-18
"فيفا" يبدي موقفاً من تنظيم العراق لمباراة إندونيسيا بملعب البصرة
05:50 | 2023-11-18
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
18.97%
01:50 | 2023-11-19
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
01:50 | 2023-11-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
رسائل رواد شارع المتنبي إلى المسؤولين - الحلقة ١٤٨ | الموسم 6
04:01 | 2023-11-19
ناس وناس
رسائل رواد شارع المتنبي إلى المسؤولين - الحلقة ١٤٨ | الموسم 6
04:01 | 2023-11-19
رحال
ناحية البغدادي محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-18
رحال
ناحية البغدادي محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-18
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-18
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-18
Biotic
اسباب الكآبة في الخريف - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-17
Biotic
اسباب الكآبة في الخريف - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-17
فن نيوز 2023
أغنية عمرو دياب الجديدة - الحلقة ١١
14:30 | 2023-11-17
فن نيوز 2023
أغنية عمرو دياب الجديدة - الحلقة ١١
14:30 | 2023-11-17
Dayane & The City
فنّ وإبداع ورقص - الحلقة ١٨ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-17
Dayane & The City
فنّ وإبداع ورقص - الحلقة ١٨ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-17
علناً
قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص الحلبوسي - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-16
علناً
قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص الحلبوسي - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-16
Morning Live
الطرق الخاطئة بالتمارين الرياضية - الحلقة ١٥١ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-16
Morning Live
الطرق الخاطئة بالتمارين الرياضية - الحلقة ١٥١ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
رسائل رواد شارع المتنبي إلى المسؤولين - الحلقة ١٤٨ | الموسم 6
04:01 | 2023-11-19
ناس وناس
رسائل رواد شارع المتنبي إلى المسؤولين - الحلقة ١٤٨ | الموسم 6
04:01 | 2023-11-19
رحال
ناحية البغدادي محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-18
رحال
ناحية البغدادي محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-18
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-18
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-18
Biotic
اسباب الكآبة في الخريف - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-17
Biotic
اسباب الكآبة في الخريف - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-17
فن نيوز 2023
أغنية عمرو دياب الجديدة - الحلقة ١١
14:30 | 2023-11-17
فن نيوز 2023
أغنية عمرو دياب الجديدة - الحلقة ١١
14:30 | 2023-11-17
Dayane & The City
فنّ وإبداع ورقص - الحلقة ١٨ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-17
Dayane & The City
فنّ وإبداع ورقص - الحلقة ١٨ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-17
علناً
قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص الحلبوسي - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-16
علناً
قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص الحلبوسي - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-16
Morning Live
الطرق الخاطئة بالتمارين الرياضية - الحلقة ١٥١ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-16
Morning Live
الطرق الخاطئة بالتمارين الرياضية - الحلقة ١٥١ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-16
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل يتمكن أنصار الصدر من الوصول إلى حدود فلسطين؟
نعم
نعم
سيواجهون رفضاً دولياً
سيواجهون رفضاً دولياً
وصولهم يمثل خطورة عليهم
وصولهم يمثل خطورة عليهم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.