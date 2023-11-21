محافظ واسط يفتتح مشروعاً حيوياً متكاملاً

افتتح محافظ واسط محمد المياحي، الثلاثاء، مشروعاً حيوياً متكاملاً في مدينة الكوت.

وقالت المحافظة في بيان، إنه "تم افتتاح منطقة الرميلة والدبية في مدينة الكوت بعد اكمال تطويرها بمشروع خدمي متكامل تم إنجازه بالكامل".

وأضاف البيان أنه "تم افتتاح محطة رفع خاصة لهذه المنطقة، كفيلة بمعالجة مشاكل تصريف مياه الامطار وشبكات الصرف الصحي".

وكشف البيان أن "المشروع تضمن تنفيذ، انشاء بنى تحتية متكاملة للمنطقة وشبكات مجاري ومياه أمطار وتطوير شبكات مياه الشرب وتطوير لكامل شبكة الكهرباء، مع صب الشوارع بالخرسانة الاسمنتية المسلحة وتطبيق أعمال الارصفة والمقرنص، واكساء جميع الشوراع بمادة الاسفلت، فضلاً عن جميع الاعمال البلدية والتكميلية".



ووجه محافظ واسط بحسب البيان بـ"تأهيل الحدائق والمساحات الخضراء"، داعياً الى "الحفاظ على هذا المنجز الخدمي والتعاون مع الدوائر الخدمية".