مصرف حكومي يصدر تنويها بشأن شراء الدولار

وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يعلن مصرف الرشيد عن فتح المنصة للمسافرين الراغبين بشراء الدولار اليوم الخميس الموافق ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣، الساعة الثامنة مساءا".وأضاف، ان "الالية الجديدة تتطلب الحجز المسبق للمسافر خلال الدخول على الرابط في الصفحة الرسمية للمصرف ليحصل على الحجز الذي يمكنه من مراجعة الفرع لتسليم النقد العراقي واستلام الدولار من فرع المصرف داخل مطار بغداد الدولي وبهذا الاجراء سيسهل على المواطن شراء الدولار بانسيابية".