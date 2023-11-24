الأعلى بين دول الخليج.. النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 4.5%

وبحسب إحصائية نشرها الصندوق لعامي 2023-2024، توقع بها، ان "الاقتصاد العراقي لسنة 2024 سينمو بنسبة 4.5%".وأشار الى انه "الاعلى بين كل الدول الشرق الاوسط والخليج العربي".ادناه الاحصائية: