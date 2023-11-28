الرياض تفوز باستضافة معرض "إكسبو 2030"

وفازت الرياض باستضافة المعرض العالمي من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتاً.وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن "المملكة ملتزمة بالعمل مع الجميع لتقديم نسخة مميزة من إكسبو 2030".وأضاف وزير الخارجية أثناء ترأس وفد المملكة إلى مقر مركز المعارض الدولي في باريس، اليوم الثلاثاء: "مستمرون بتكريس جهودنا للتعاون الإقليمي والدولي".وأوضح فرحان: أن "130 دولة وثقت بملف الرياض وأيدته لاستضافة إكسبو".وخصصت السعودية مبلغ 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض الرياض إكسبو 2030، بالإضافة إلى وعود القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بتقديم المزيد من الدعم للدول ذات الحاجة، الأمر الذي يعبر عن التزام المملكة بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من إكسبو.