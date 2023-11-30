عبر شركة صينية.. العراق يقترب من إنشاء مشروع خاص باستثمار الكبريت

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل رئيس شركة شانغ شين الصينية، زانغ جيمنغ والوفد المرافق له"، مبيناً أنه أكد خلال اللقاء "امتلاك العراق الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، وهي متاحة أمام جميع المستثمرين".وبين رئيس الوزراء أن "الحكومة ستقدم جميع التسهيلات التي تحتاجها الشركات الكبرى من مختلف الجنسيات".وستقوم شركة شانغ شين، التي تعد من كبريات الشركات الصينية، وتمتلك استثمارات متعددة في مختلف بلدان العالم، بـ"تنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية متطورة في محافظة البصرة لصناعة وإنتاج الحديد، باستخدام الحديد الإسفنجي، كما أنها بصدد التعاقد لإنشاء مشروع خاص باستثمار الكبريت في العراق؛ بهدف تصديره إلى الخارج"، بحسب البيان.وأشار الى، ان "هذه المشاريع تأتي ضمن توجهات الحكومة في استثمار الموارد الطبيعية والثروات المعدنية في جميع أنحاء العراق، وتنشيط القطاع الصناعي، الذي يمثل ركيزة في حُزم الإصلاح الاقتصادي الذي يشكل أولوية في البرنامج الحكومي".