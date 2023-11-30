"كوب28" يخصص صندوقا لمواجهة الكوارث المناخية

أعلنت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28"، اليوم الخميس، رسميا اتفاقا بشأن صندوق جديد لمواجهة الكوارث المناخية.

وتم اعتماد الاتفاق في أعقاب حفل افتتاح المؤتمر وسط تصفيق حار من المندوبين.



وقام ممثلون عن البلدان المتقدمة والنامية بصياغة الاتفاق بجهد مضن خلال مفاوضات هذا العام.





وستساهم الإمارات وألمانيا بمبلغ 100 مليون دولار لكل منهما في ترتيبات صندوق كوارث المناخ. وسيطلق "صندوقا لمساعدة الدول المعرضة لتداعيات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار، على مواجهة تكلفتها".وستساهم الإمارات وألمانيا بمبلغ 100 مليون دولار لكل منهما في ترتيبات صندوق كوارث المناخ.

وستسهم أميركا بمبلغ 17.5 مليار دولار في صندوق كوارث المناخ، وستسهم بريطانيا بما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني في صندوق كوارث المناخ.