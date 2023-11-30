بالوثيقة.. الاتحاد الأوروبي يحظر شركات طيران عراقية من اجوائه

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن حظر طيران الطيران العراقي وفلاي بغداد من أجوائه.

وبحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز، فان الإتحاد نشر قائمة بشركات النقل الجوي المحظورة من العمل داخل الاتحاد، وجاء من ضمن الشركات المحظورة شركة فلاي بغداد والطيران العراقي".



الوثيقة ادناه:



