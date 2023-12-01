أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

تحرك الأسعارتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر فبراير بواقع 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش. في حين عكست العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خسائرها المبكرة إلى ارتفاع طفيف بواقع 8 سنتات أو 0.038 بالمئة إلى 76.04 دولار.ويتجه كلا الخامين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة بأقل من 0.5 بالمئة.واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+، الذين يضخون أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.إلا أن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا من هذه التخفيضات تأتي من تمديد تخفيضات طوعية تطبقها السعودية وروسيا بالفعل. وقال مندوبون في وقت سابق إن نقاشا يجري بشأن تخفيضات إضافية جديدة تصل إلى مليوني برميل يوميا.ويعكس إنتاج أوبك+ البالغ نحو 43 مليون برميل يوميا بالفعل تخفيضات بنحو خمسة ملايين برميل يوميا، وذلك بهدف دعم الأسعار وتحقيق استقرار في السوق.وقالت أوبك في بيان بعد الاجتماع إن إجمالي التخفيضات يصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا من ثمانية منتجين. ويتضمن هذا الرقم تمديد التخفيضات الطوعية السعودية والروسية البالغة 1.3 مليون برميل يوميا.وتأتي التخفيضات الإضافية البالغة 900 ألف برميل يوميا التي تم التعهد بها أمس الخميس مقسمة بواقع 200 ألف برميل يوميا من صادرات الوقود من روسيا والبقية من ستة أعضاء.وقالت الإمارات إنها وافقت على خفض الإنتاج بمقدار 163 ألف برميل يوميا من 1 يناير 2024 حتى نهاية شهر مارس 2024، فيما قال العراق إنه سيخفض 220 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الأول.يأتي تركيز أوبك+ على خفض الإنتاج في ظل انخفاض الأسعار التي سبق أن وصلت إلى 98 دولارا في أواخر سبتمبر، فضلا عن تزايد المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في 2024 والتوقعات بوجود فائض في الإمدادات.