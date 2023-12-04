Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تفاصيل جديدة تخص منفذ "هجوم باريس": بايع داعش
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قفزة تاريخية في أسعار المعدن الأصفر

اقتصاد

2023-12-04 | 00:52
قفزة تاريخية في أسعار المعدن الأصفر
1,651 مشاهدة


السومرية نيوز – اقتصاد

قفزت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة في تعاملات الاثنين المبكرة، ولليوم الثاني على التوالي، حيث تجاوزت الأسعار الفورية 2100 دولار للأونصة، وبعد أن عززت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وقال باول الجمعة إن "مخاطر كل من التشديد النقدي غير الكافي والمفرط أصبحت أكثر توازناً. ومع ذلك، أكد أن المركزي الأميركي ليس لديه خطط لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي".

وتتوقع الأسواق حاليا فرصة بنسبة 70 بالمئة لخفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي بحلول مارس المقبل، بحسب أداة FedWatch من CME.

ونظرت الأسواق إلى تصريحات جيروم باول على أنها تميل إلى التيسير النقدي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.

ويرى محللون إن أسعار الذهب في طريقها للوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة العام المقبل وقد تظل فوق مستويات 2000 دولار، مستشهدين بعدم اليقين الجيوسياسي والضعف المحتمل للدولار الأميركي والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.

وحققت أسعار المعدن الأصفر مكاسب لشهرين متتاليين، حيث عززت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين قدمت توقعات خفض أسعار الفائدة المزيد من الدعم. وعادة ما يرتفع الذهب في فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي بسبب مكانته كمخزن موثوق للقيمة.

قال هينغ كون هاو، رئيس استراتيجية الأسواق وأبحاث الاقتصاد العالمي والأسواق في UOB: "إن التراجع المتوقع في كل من الدولار الأميركي وأسعار الفائدة عبر عام 2024 هو المحرك الإيجابي الرئيسي للذهب .. ونتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 2200 دولار بنهاية عام 2024"، بحسب CNBC.

من جانبه، يرى نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في شركة المعادن النفيسة إم كيه إس بامب: "ببساطة، هناك رافعة مالية أقل هذه المرة مقارنة بعام 2011 في الذهب ... مما يرفع الأسعار إلى أكثر من 2100 دولار ويضع 2200 دولار للأوقية في الأفق".

ارتفعت الأسعار الفورية للذهب إلى مستويات تاريخية جديدة عند 2110.8 دولار للأونصة، في تعاملات الاثنين المبكرة، قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها ليتم تداول حاليات عند 2084 دولارا.

والجمعة، لامس الذهب 2075.09 دولارًا ليتجاوز أعلى مستوى تاريخي المسجل في 7 أغسطس 2020، عند 2072 دولارا، وفقًا لبيانات LSEG من رويترز.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو واحد بالمئة إلى 2107.60 دولار.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.45 دولارا للأونصة، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 929.93 دولارا للأونصة، وخسر البلاتين 0.1 بالمئة إلى 999.35 دولارا.

ويتوقع بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في شركة TD Securities، أن يبلغ متوسط أسعار الذهب 2100 دولار في الربع الثاني من عام 2024، حيث تعمل مشتريات البنوك المركزية القوية كمحفز رئيسي في تعزيز الأسعار.

وفقاً لدراسة حديثة أجراها مجلس الذهب العالمي، فإن 24 بالمئة من جميع البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة، مع تزايد تشاؤمها بشأن الدولار الأميركي كأصل احتياطي.

وقال ميليك، "هذا يعني احتمال زيادة الطلب من القطاع الرسمي في السنوات المقبلة".

وأضاف أن محور السياسة النقدية المحتمل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 قد يكون واردًا أيضًا .. وقد تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى إضعاف الدولار، كما أن ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الدوليين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء أبو غريب في بغداد - الحلقة ١٥٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-04
Play
قضاء أبو غريب في بغداد - الحلقة ١٥٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-04
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة تحفر انابيب لتهريب النفط - الحلقة ٣٢ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-03
Play
عصابة تحفر انابيب لتهريب النفط - الحلقة ٣٢ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-03
Play
نشرة ٣ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-03
Play
العراق في دقيقة 03-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-03
Morning Live
Play
Morning Live
الفرق بين الحقن المجهري واطفال الانابيب - الحلقة ١٦٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-03
Play
الفرق بين الحقن المجهري واطفال الانابيب - الحلقة ١٦٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-03
رحال
Play
رحال
هواية صيد الصقور في مدينة سامراء - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-02
Play
هواية صيد الصقور في مدينة سامراء - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-02
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
09:00 | 2023-12-02
Play
من ٢ الى ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
09:00 | 2023-12-02
Biotic
Play
Biotic
‏ ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-01
Play
‏ ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-01
فن نيوز
Play
فن نيوز
أغنية حسين الجسمي الجديدة - الحلقة 13 | الموسم 2
14:30 | 2023-12-01
Play
أغنية حسين الجسمي الجديدة - الحلقة 13 | الموسم 2
14:30 | 2023-12-01
علناً
Play
علناً
شروط رئيس مجلس النواب الجديد - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-30
Play
شروط رئيس مجلس النواب الجديد - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-30
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء أبو غريب في بغداد - الحلقة ١٥٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-04
Play
قضاء أبو غريب في بغداد - الحلقة ١٥٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-04
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة تحفر انابيب لتهريب النفط - الحلقة ٣٢ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-03
Play
عصابة تحفر انابيب لتهريب النفط - الحلقة ٣٢ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-03
Play
نشرة ٣ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-03
Play
العراق في دقيقة 03-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-03
Morning Live
Play
Morning Live
الفرق بين الحقن المجهري واطفال الانابيب - الحلقة ١٦٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-03
Play
الفرق بين الحقن المجهري واطفال الانابيب - الحلقة ١٦٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-03
رحال
Play
رحال
هواية صيد الصقور في مدينة سامراء - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-02
Play
هواية صيد الصقور في مدينة سامراء - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-02
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
09:00 | 2023-12-02
Play
من ٢ الى ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
09:00 | 2023-12-02
Biotic
Play
Biotic
‏ ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-01
Play
‏ ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-01
فن نيوز
Play
فن نيوز
أغنية حسين الجسمي الجديدة - الحلقة 13 | الموسم 2
14:30 | 2023-12-01
Play
أغنية حسين الجسمي الجديدة - الحلقة 13 | الموسم 2
14:30 | 2023-12-01
علناً
Play
علناً
شروط رئيس مجلس النواب الجديد - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-30
Play
شروط رئيس مجلس النواب الجديد - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-30
نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.