نافذة يوم الاثنين.. مبيعات البنك المركزي من الدولار تنخفض 8% مقارنة بيوم أمس

السومرية نيوز - اقتصاد



تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين حاجز الـ202 مليون دولار في نافذة بيع العملة الأجنبية، فيما جاءت منخفضة بنسبة 8% مقارنة بمبيعات يوم امس الاحد.

وبلغ اجمالي الحوالات الخارجية لأغراض الاستيراد والاعتمادات المستندية اكثر من 179.3 مليون دولار، فيما بلغت المبيعات النقدية نحو 23 مليون دولار فقط، بحسبما أظهرت احصائات نافذة بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي العراقي.

وجاءت المبيعات منخفضة بنسبة 8% مقارنة باجمالي مبيعات العملة الأجنبية ليوم امس الاحد والتي بلغت اكثر من 218 مليون دولار.

وبينما تستمر مبيعات البنك المركزي عند مستويات مرتفعة تبلغ اكثر من 200 مليون دولار يوميا، إلا ان أسعار صرف الدولار مازالت لم تتراجع الى مستوياتها القريبة من سعر الصرف الرسمي، حيث يفسر الخبراء الاقتصاديون ذلك بأن المبيعات بالرغم من ارتفاعها، الا انها "مقيدة" وتمنع وصول الدولار الى جميع أنواع الطلب على العملة الأجنبية، والتي من بينها طلبات يجهل البنك المركزي المستفيد النهائي منها وإمكانية استخدامها في التهريب.

وارتفعت أسعار صرف الدولار عند افتتاح البورصات صباح اليوم في بغداد وباقي المحافظات وبلغت 158 الف دينار لكل 100 دولار.