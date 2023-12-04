بعد تراجع لثلاثة أسابيع.. الدولار يستعيد بعض مكاسبه

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.0876 دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.19 بالمئة إلى 103.33.وارتفع اليورو ثلاثة بالمئة مقابل الدولار الشهر الماضي وبلغ أعلى مستوى له منذ أغسطس حين تجاوز 1.10 دولار إذ أظهرت البيانات أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بسرعة. وانخفض مؤشر الدولار 3.1 بالمئة في نوفمبر في أكبر انخفاض شهري له خلال عام.وتراجع الجنيه الإسترليني 0.27 بالمئة إلى 1.2675 دولار اليوم الاثنين، كما انخفض الدولار الأسترالي 0.44 بالمئة إلى 0.6646 دولار أميركي. وارتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري أيضا 0.31 بالمئة إلى 0.8723 فرنك في أحدث التعاملات.