انخفاض إضافي بأسعار النفط رغم تخفيضات أوبك للإنتاج

وذكرت وكالة رويترز، إن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 85 سنتا بما يعادل 1.08 بالمئة لتبلغ عند التسوية 78.03 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار أو 1.39 بالمئة إلى 73.04 دولار.وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس، عن تجار النفط إنه "من المحتمل أنهم يلتقطون الأنفاس بعد اجتماع أوبك+ الأسبوع الماضي... قرار السوق هو أن (خطط إنتاج أوبك) لن يكون لها تأثير كبير"، بحسب رويترز.وأعلن تحالف أوبك+ تمديد التخفيضات الطوعية في الإنتاج، الى نهاية الربع الأول من العام المقبل بدلا من نهاية العام الحالي، فيما اعلن العراق مضاعفة تخفيضه الطوعي وليس تمديده فحسب، حيث أضاف خفضا إضافيا قيمته 211 الف برميل، بالإضافة الى نفس الكمية السابقة، ليكون مجموع الخفض 422 الف برميل يوميا.