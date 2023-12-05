بعشرات الملايين من اليورو.. البنك المركزي يبدأ بتغطية استيرادات تجار التجزئة من تركيا

وذكر مصدر حكومي للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لاتفاق الترتيبات المصرفية الذي تم مع تركيا خلال الاسبوع الماضي، بدأ البنك المركزي العراقي منذ يوم الاحد 3/ 12 / 2023 بتغطية استيرادات تجار التجزئة من تركيا بعشرات الملايين من عملة اليورو كدفعة اولية، وذلك من خلال قيام التجار العراقيين بالدفع بالدينار العراقي وقيام البنك المركزي بالتعزيز باليورو ليتم التسوية مع التجار الاتراك بالليرة التركية".وفي وقت سابق، كشف البنك المركزي العراقي، عن المباحثات التي اجراها الوفد العراقي المشترك في تركيا. وذكر بيان للبنك، انه "تم استكمال المباحثات التي اجراها وفد عراقي مشترك (الحكومة، البنك المركزي، رابطة المصارف العراقية الخاصة، والقطاع المصرفي متمثلا بعدد من المصارف الخاصة) في اسطنبول وعاد الى بغداد يوم الجمعة".واضاف، انه "تم الاتفاق على اجراء ترتيبات مصرفية بين المصارف العراقية ونظيراتها التركية من خلال مصارف وسيطة بما يضمن التبادل التجاري لكبار التجار والمستوردين واجراء الحوالات وتسديدها بعملتي اليورو والليرة التركية".