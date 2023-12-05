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انخفاض إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا.. كم بلغت في تشرين الثاني؟
اقتصاد
2023-12-05 | 01:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
539 مشاهدة
السومرية نيوز - اقتصاد
انخفضت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2023)، بنحو 471 مليون دولار مقارنة مع العائدات المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي بلغت 2.045 مليار دولار.
وكانت إيرادات شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي من الصادرات النفطية العراقية إلى دول أوروبا قد ارتفعت بمقدار 505 ملايين دولار، مقارنة مع الإيرادات المسجلة في الشهر السابق له سبتمبر/أيلول، التي بلغت 1.54 مليار دولار، وفق إحصاءات شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
وأظهرت الإحصائية الجديدة، أن الإيرادات الإجمالية لصادرات النفط العراقي خلال نوفمبر/تشرين الثاني قد سجلت 8.512 مليار دولار، مقارنة مع إيرادات شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي حققت 9.669 مليار دولار.
*إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا في نوفمبر
حقّقت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نحو 1.571 مليار دولار، منخفضة عن إيرادات شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي بلغت 2.045 مليار دولار، وإيرادات سبتمبر/أيلول السابق له، البالغة 1.54 مليار دولار.
وكانت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى القارة العجوز، قد حقّقت في أغسطس/آب 2023 نحو 2.11 مليار دولار، في حين سجلت إيرادات شهر يوليو/تموز نحو 1.6 مليار دولار، وفق الأرقام التي نشرتها منصة الطاقة المتخصصة.
في الوقت نفسه، بلغت كميات النفط العراقي المصدّرة إلى الأسواق الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني نحو 19.5 مليون برميل، مقارنة مع كميات الصادرات في أكتوبر/تشرين الأول، البالغة نحو 23.8 مليون برميل، بتراجع 4.3 مليون برميل.
وكان إجمالي إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا قد سجّل، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، نحو 14.5 مليار دولار، في المدة بين يناير/كانون الثاني (2023) وأكتوبر/تشرين الأول، وبإضافة إيرادات شهر نوفمبر/تشرين الثاني، يصبح إجمالي الإيرادات نحو 16 مليار دولار.
حجم صادرات النفط العراقي إلى أوروبا
سجّلت صادرات النفط العراقي إلى أوروبا، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، نحو 19 مليونًا و493 ألفًا و139 برميلًا، مقارنة مع صادرات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، البالغة 23 مليونًا و812 ألفًا و198 برميلًا، وصادرات سبتمبر/أيلول الماضي، التي بلغت نحو 16 مليونًا و568 ألفًا و311 برميلًا.
في الوقت نفسه، سجل سعر برميل النفط العراقي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 نحو 80.74 دولارًا، مقارنة مع نحو 85.86 دولارًا في أكتوبر/تشرين الأول، ونحو 93.23 دولارًا خلال سبتمبر/أيلول، وفقا لمنصة الطاقة المتخصصة.
يُذكر أن سعر برميل النفط العراقي كان قد سجل في شهر أغسطس/آب 2023 نحو 81.66 دولارًا، ولكن صادرات هذا الشهر بلغت 25 مليونًا و842 ألفًا و614 برميلًا، بزيادة أكثر من 9 ملايين برميل عن شهر سبتمبر/أيلول اللاحق له، ما أسهم في تحقيق إيرادات كبيرة.
يُشار إلى أن بغداد تعمل على زيادة حجم صادراتها من النفط الخام إلى الأسواق الأوروبية منذ ما يزيد على العام، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الإيرادات التي تعمل على استغلالها داخليًا لتعظيم الموارد المالية وتطوير مواردها الطاقوية.
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