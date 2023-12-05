أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

وسجلت أسعار بيع الدولار بالأسواق المحلية في العاصمة بغداد، 158.750 لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 157.750 لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.