العراق ضمن أكبر 8 مستوردين للرز عالميًا.. وكمبوديا تتطلع إليه كسوق مستقبلي

السومرية نيوز - دوليات



كشفت وزارة خارجية كمبوديا عن وضع العراق كسوق محتمل للرز الكمبودي في المستقبل، بعد الاستحواذ على الأسواق في الصين وأوروبا.





وأضاف أنه من بين هذه الأسواق، استحوذت كمبوديا بالفعل على بعض الأسواق في الصين وأوروبا، في حين تعد إندونيسيا والفلبين من الأسواق المحتملة حيث بدأت البلاد في التصدير تدريجياً. ونقل موقع "ستاتيستا" للبيانات الإحصائية، عن وزير الخارجية الكمبودي يانغ ساينغ كوما، قوله إن أكبر مستوردي الأرز على مستوى العالم هم الصين والفلبين والاتحاد الأوروبي والعراق ونيجيريا وإندونيسيا، وتحتل فيتنام المركز السابع.وأضاف أنه من بين هذه الأسواق، استحوذت كمبوديا بالفعل على بعض الأسواق في الصين وأوروبا، في حين تعد إندونيسيا والفلبين من الأسواق المحتملة حيث بدأت البلاد في التصدير تدريجياً.

وأشار الى انه "نحن نقوم حاليًا بالتسويق في الفلبين وإندونيسيا، وقد يكون العراق سوقنا في المستقبل".

وتعد الهند أكبر مصدر للأرز في العالم، تليها تايلاند، وفيتنام في المرتبة الثالثة، بينما تحتل كمبوديا حاليا المركز الثامن ولديها القدرة على الانتقال إلى المركز الخامس في المستقبل.

وبحسب موقع البيانات العالمي ستاتيستا، فان "فيتنام تحتل المرتبة السابعة من حيث واردات الأرز، بينما تحتل المرتبة الثالثة أيضًا من حيث صادرات الأرز"، مبينا ان "هذا البلد يعد أيضًا أكبر مستورد للأرز من كمبوديا، حيث يستورد ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين طن سنويًا.

وبين ساينج كوما أنه من أجل تحقيق هدف تصدير مليون طن من الأرز سنويا وأن نصبح خامس أكبر مصدر للسلعة في المستقبل، قامت الوزارة بتنفيذ سياسات مهمة، خاصة سياسات الأولوية الخامسة والسادسة التي أطلقها الحكومة في 20 نوفمبر

وتهدف هذه السياسات، وهي جزء من المرحلة الأولى من الإستراتيجية البنتاغونية للحكومة الجديدة، إلى تعزيز إنتاج الأعمال الزراعية وإيجاد الأسواق والحفاظ على توازن الأسعار من خلال برامج التمويل ونشر المسؤولين في البلديات وتطوير المجتمعات الزراعية الحديثة.



