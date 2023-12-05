فائض الميزان التجاري للعراق ينخفض 69% منذ مطلع العام الجاري

السومرية نيوز - اقتصاد



يستمر فائض الميزان التجاري لصالح العراق بالتراجع منذ بدء العام الحالي 2023، ولغاية نهاية الربع الثالث من العام في أيلول 2023.

وفائض الميزان التجاري، هو المبالغ المتبقية للعراق بعد طرح المبالغ التي يستورد فيها العراق، من مبالغ الأموال التي يحصل عليها جراء التصدير، ويتضح من خلالها ان الميزان التجاري للدولة المحددة إيجابي ام سلبي، أي انه ينفق على الاستيراد اكثر مما يصدره ام العكس.

وبحسب احصائيات منصة "تريدنغ إيكونومكس" التي تابعتها "السومرية نيوز"، فأن فائض الميزان التجاري في الربع الأول من العام الحالي، كان لصالح العراق وبواقع 17.7 مليار دولار.

اما الربع الثاني فانخفض الفائض الى 15.3 مليار دولار، وفي الربع الثالث انخفض الفائض 12.2 مليار دولار، مايعني انه انخفض 69% منذ مطلع العام وحتى الان.

ومن المتوقع ان هذا الانخفاض في فائض الميزان التجاري، جاء بعد ارتفاع حجم الاستيراد مؤخرا وارتفاع حجم مبيعات البنك المركزي من الدولار مقارنة بالأشهر الأولى من العام الحالي التي كانت فيها الحوالات مقيدة نسبيا، الامر الذي أدى الى تقليص الفارق بين الاستيراد والتصدير.





