العراق جاء بالصدارة.. قائمة بأكبر 5 صفقات نفطية في تشرين الثاني

وتتزايد أهمية النفط مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية، في توقيت تشهد فيه الأسواق حالة من الارتباك، بسبب استمرار تطبيق الخفض الطوعي لإنتاج النفط، الذي أعلنته دول أعضاء في تحالف أوبك+، في مقدمتها المملكة العربية السعودية وروسيا، بهدف السيطرة على الأسواق ومنع المضاربات.وجاء العراق في صدارة أكبر 5 صفقات نفطية في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك من خلال اتفاقات كبرى تتعلق بالاستثمار والإنتاج والتطوير في حقلي "غرب القرنة 1" و"غرب القرنة 2" من جانب شركات عالمية، في حين جاءت استثمارات أجنبية إلى الجزائر لتدخلها القائمة من باب واسع.وفي هذا التقرير، ترصد منصة الطاقة المتخصصة، قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي تسهم بدور مهم بتعزيز وجود الخام في الأسواق العالمية، من خلال عمليات تجارية، أو استثمارات في مجالات الاستكشاف والبحث والتطوير والإنتاج، والتي جاءت على النحو التالي:تَصدَّر العراق قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد إعلانه منح شركة بتروتشاينا الصينية (Petro China) الحق في أن تصبح المشغّل الرئيس لحقل غرب القرنة 1، بدلًا من شركة إكسون موبيل (Exxon Mobil) التي انسحبت منه.وجاءت هذه الصفقة بموجب اتفاق تسوية أجرته وزارة النفط العراقية مع شركة الطاقة الأميركية العملاقة، بهدف وضع اللمسات النهائية على تخارجها من هذا الحقل، وفق منصة الطاقة المتخصصة.وبموجب الاتفاق، الذي تمّ في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، فإن شركة بتروتشاينا الصينية ستمتلك الحصة الكبرى بحقل غرب القرنة 1 في العراق، بعد مغادرة شركة إكسون موبيل لهذه الحصة، وفق ما نشرته وكالة رويترز.ولفت معاون مدير شركة نفط البصرة لشؤون الحقول وجولات التراخيص، حسن محمد، إلى توقيع "اتفاقية بيع" لترتيب الأمور المالية لاستكمال استحواذ شركة نفط البصرة على حصة إكسون موبيل، إذ يتضمن الاتفاق البيع التزامًا بحلّ قيمة الضريبة المطلوبة من الشركة الأميركية مقابل بيع حصتها لبتروتشاينا.إلى جانب الصفقة الأولى الخاصة بحقل غرب القرنة 1، عزز العراق وجوده على رأس قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في نوفمبر/تشرين الثاني، بعقد اتفاقية جديدة مع شركة لوك أويل "Luk oil" الروسية، لتطوير حقل غرب القرنة 2 النفطي.وأعلنت الشركة الروسية في بيان، أنها وقّعت الاتفاق لتحسين الظروف في الحقل العراقي، وتمديد عقد الخدمات مع وزارة النفط المسؤولة عن الحقل لمدة 10 سنوات أخرى، مؤكدة أن الاتفاق سيؤدي إلى مضاعفة قدرة الحقل تدريجيًا.ويعدّ حقل غرب القرنة 2 أحد أكبر حقول النفط في العالم، وهو يقع في الجزء الجنوبي من العراق، على بُعد 65 كيلومترًا شمال غرب البصرة، وتبلغ الاحتياطيات الأولية القابلة للاستخراج فيه نحو 14 مليار برميل.يشار إلى أن العقد الأول الموقّع بين العراق وشركة لوك أويل الروسية، والذي جُدِّد لمدة 10 سنوات أخرى، وُقِّعَ للمرة الأولى في 12 ديسمبر/كانون الأول 2009، لتطوير الحقل، وفي 31 يناير/كانون الثاني 2010، وُقِّع عقد الخدمات لتطوير محطة غرب القرنة 2 وإنتاجها.شهدت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في نوفمبر/تشرين الثاني حضورًا للسعودية والجزائر، من خلال تعزيز شركة أديس لخدمات حقول النفط وجودها في الجزائر، بعقدين طويلَي الأمد مع شركة سوناطراك.وتعمل شركة أديس السعودية القابضة -وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز- على توسيع نطاق عملياتها بمنطقة جنوب شرق آسيا، إلى جانب دول الشرق الأوسط، مثل الجزائر.وبموجب الصفقة الموقّعة بين أديس السعودية وسوناطراك الجزائرية، تمكنت الشركة من تأمين عقد لمدة 5 سنوات، لمنصتين من منصاتها البرية، وهما أديس 810 "ADES 810"، وأديس 815 "ADES 815" اللتين تعملان حاليًا في مصر.ومن المتوقع أن ينطلق العمل مع سوناطراك في الجزائر –بموجب الصفقة الجديدة التي دفعت بالشركتين إلى قائمة أكبر 5 صفقات- نفطية في نوفمبر/تشرين الثاني، خلال النصف الثاني من العام المقبل 2024، وفق منصة الطاقة المتخصصة.ضمن أكبر 5 صفقات نفطية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، جاءت صفقة سريلانكا مع شركة سينوبك Sinopec، لتدشين مشروع في البلاد باستثمارات مليارية، وفق منصة الطاقة المتخصصة.وتأتي الصفقة ضمن جهود مصافي النفط الصينية للتوسع خارج حدود البلاد؛ إذ قال وزير الطاقة السريلانكي كانتشانا ويجسكرا، إن بلاده قبلت عرض سينوبك الصينية ببناء مصفاة نفط عملاقة على أراضيها.ومن شأن الصفقة الجديدة أن تدعم الاستثمارات الأجنبية في سريلانكا، التي تعاني من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ 70 عامًا، إذ عرضت الشركة الصينية بناء المصفاة في سريلانكا باستثمارات تبلغ 4.5 مليار دولار أميركي على الأقل.وفي مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن مسؤول في سينوبك أن الشركة الصينية ستباشر إعداد التصميم الهندسي لمصفاة النفط الجديدة، متضمنًا المساحة والإعدادات الفنية، فور الحصول على موافقة حكومة سريلانكا.توصلت الحكومة النيجيرية إلى صفقة مع توتال إنرجي (TotalEnergies) الفرنسية، أدخلتها ضمن أكبر 5 صفقات نفطية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لإطلاق حملة حفر جديدة قبالة سواحل البلاد، مع بدء حفر أول بئر تطوير في مشروع "أكبو ويست".وهذه البئر التطويرية تعدّ الأولى بين 3 آبار مقررة في الحقل الواقع ضمن ترخيص الإنتاج "أو إم إل 130"، إذ من المتوقع ربط الآبار الـ3 بسفينة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.وتعدّ توتال إنرجي أبستريم نيجيريا، مشغّل الترخيص "أو إم إل 130" بحصّة قدرها 24%، بشراكةً مع سينوك الصينية (CNOOC) بحصّة 45%، وشركة سابترو النيجيرية (Sapetro) بحصّة 15%، وشركة برايم 130 النيجيرية (Prime 130) بحصّة 16%، وشركة النفط الوطنية النيجيرية، صاحبة امتياز عقد الإنتاج المشترك.وبموجب الصفقة المندرجة ضمن أكبر 5 صفقات نفطية في نوفمبر/تشرين الثاني، ستُربط الآبار بسفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة "أكبو"، إذ تتوقع توتال إنرجي بدء الإنتاج من هذا المشروع ذو الدورة القصيرة بحلول نهاية العام الجاري 2023، وفق ما نقلته منصة أوفشور إنرجي (Offshore Energy).