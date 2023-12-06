3 أسباب وراء "انكسار أسعار النفط" وتوقعات بانخفاضه لأقل من 70 دولارا

وقال المرسومي في إيضاح على حسابه في فيسبوك وتابعته "السومرية نيوز"، إن "أسعار النفط انخفضت الى ادنى مستوى لها منذ 5 شهور، اذ انخفض خام برنت الى 77 دولارا وخام غرب تكساس الى 72 دولارا بسبب الإحباط من حجم تخفيضات أوبك بلس البالغة 2.2 مليون برميل، اذ ان ما لايقل عن 1.3 مليون برميل يوميا من هذه التخفيضات تأتي من تمديد تخفيضات طوعية طبقتها السعودية وروسيا".وأضاف أن "الأسعار تأثرت أيضا بالمخاوف بشأن متانة الاقتصاد في الصين، وهي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء توقعاتها بشأن تصنيف الصين إلى سلبي من مستقر، مشيرة إلى تزايد المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي المنخفض هيكليا وبشكل مستمر على المدى المتوسط والتقلص المستمر لقطاع العقارات".وأكد أن "ما زاد من الضغوط على أسعار النفط ارتفاع مخزونات النفط الخام الامريكية بنحو 594 ألف برميل، وارتفعت مخزونات البنزين 2.8 مليون برميل، فضلا عن قوة الدولار التي تؤثر سلبيا على أسعار النفط"، مشيرا الى انه "من المرجح أن تنخفض أسعار النفط إلى ما دون مستوى 70 دولارا للبرميل".