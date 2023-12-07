أسعار النفط عند أدنى مستوى منذ 6 أشهر

وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 2.90 دولار، أو 3.8%، عند 74.30 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.94 دولارًا، أو 4.1٪، إلى 69.38 دولارًا للبرميل.وقال نائب الرئيس الأول للتداول في "بوك فاينانشيال" دينيس كيسلر، ان "هناك تدميرا للطلب يأتي من جانب الوقود"، مبينا ان "السوق يركز على الطلب أكثر من التركيز على العرض في الوقت الحالي."كما أثرت المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني والطلب المستقبلي على الوقود على الأسعار، بعد يوم من خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لتصنيف الصين عند A1 إلى سلبية من مستقرة.بالمقابل أيضا، ارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من البنزين بمقدار 5.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من خمسة أمثال الزيادة البالغة مليون برميل التي توقعها المحللون، لتنخفض العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عامين، بحسب رويترز.ولامس الدولار الأمريكي أيضًا أعلى مستوى له في أسبوعين، مما يضغط على الطلب من خلال جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.ولم يكن للانخفاض غير المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية تأثير يذكر في دعم الأسعار، وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 4.6 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير الانخفاض البالغ 1.4 مليون برميل الذي توقعه المحللون.