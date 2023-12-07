النمو السكاني في العراق يرفع الحاجة للطاقة الكهربائية إلى 50 ألف ميغاواط

وقال مدير مركز البحث والتطوير النفطي في الوزارة، علي جاسم، إنَّ "العراق ماض بجهد وطني لزيادة الموثوقية في احتساب الخزين الاحتياطي للغاز الحر في الصحراء الغربية وأماكن أخرى وفقاً لخطط وبرامج استثمار حقول غازية جديدة من خلال جولتي التراخيص الخامسة المكملة والسادسة لـ11 رقعة استكشافية غازية في محافظات الأنبار ونينوى والنجف لغرض زيادة الاحتياطي النفطي والغازي وتحويلهما إلى ثروة وطاقة منتجة"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنَّ "هذا سيشكل نقلة نوعية في قدرات العراق الإنتاجية والتصديرية للغاز المسال وصناعة البتروكيمياويات والأسمدة وغيرها، وينهي استخدام الوقود السائل في إنتاج الطاقة الكهربائية".وبيّن جاسم أنَّ "عضوية العراق في منتدى الدول المصدرة للغاز GECF تؤكد ضرورة مراجعة الخطط والستراتيجيات والتقيد بالتوقيتات الزمنية لإنجاز مشاريع الغاز"، مشيراً إلى أنَّ "قيادة القطاع النفطي دعت وفي مناسبات عدة إلى استمرارية دعم العراق لجهود منتدى الدول المصدرة للغاز لتعزيز مكانة المنتدى في قطاع الطاقة العالمي، وأهميته التي تنطلق من كونه منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني والتقني بين الدول وتطوير الخبرات والمشاريع المشتركة".