وصول شحنات من ملايين الدولارات الى العراق

السومرية نيوز – اقتصاد



وصلت، اليوم الخميس 7 كانون الأول/ ديسمبر 2023، الى العراق شحنات من ملايين الدولارات من خلال المصرف العراقي للتجارة (التي بي آي).



ويقول مصدر حكومي للسومرية نيوز، ان "شحنات من ملايين الدولارات قد وصلت من خلال المصرف العراقي للتجارة (التي بي آي) ضمن خطة المصرف لاستيراد الدولار لتلبية طلبات زبائنه".



ويكشف المصدر انه "من المقرر وصول شحنات اخرى خلال الايام القليلة القادمة".