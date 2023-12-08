النفط يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع السابع على التوالي

وبحلول الساعة 0359 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار، بما يعادل 1.7 بالمئة، إلى 75.34 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت أسعار الخام الأمريكي 1.29 دولار، أو 1.7 بالمئة، إلى 75.34 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0359 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار، أو 1.6%، إلى 70.45 دولارا للبرميل.وانخفض كلا الخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو حزيران في الجلسة السابقة، في علامة على أن العديد من المتداولين يعتقدون أن السوق تعاني من فائض في المعروض. يوجد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أيضًا في حالة كونتانغو، وهو هيكل سوق يتم فيه تداول أسعار الأشهر الأولى بخصم عن الأسعار الأبعد.ودعت المملكة العربية السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط في العالم، يوم الخميس جميع أعضاء أوبك + إلى الانضمام إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج لصالح الاقتصاد العالمي، بعد أيام فقط من اجتماع صعب لنادي المنتجين.واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيضات إنتاجية مجتمعة قدرها 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل.وقال فيكتور كاتونا، كبير محللي النفط الخام في كبلر: "على الرغم من تعهدات أعضاء أوبك+، نرى إجمالي الإنتاج من دول أوبك+ ينخفض بمقدار 350 ألف برميل يوميا فقط من ديسمبر 2023 إلى يناير 2024 (38.23 مليون برميل يوميا إلى 37.92 مليون برميل يوميا)".وتتجه العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 4.5% و4.8% خلال الأسبوع على التوالي، وهي أكبر خسائرهما في خمسة أسابيع.والمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وصعود الولايات المتحدة كما أدى إنتاج النفط إلى زيادة تراجع السوق هذا الأسبوع.وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن وارداتها من النفط الخام في نوفمبر انخفضت بنسبة 9٪ عن العام السابق، حيث أدى ارتفاع مستويات المخزون وضعف المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ الطلب من مصافي التكرير المستقلة إلى إضعاف الطلب.وفي الهند، انخفض استهلاك الوقود في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن لامس ذروة أربعة أشهر في الشهر السابق، متأثرا بانخفاض السفر في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم مع تلاشي دفعة احتفالية.وقالت الولايات المتحدة إن الإنتاج في الولايات المتحدة ظل قرب مستويات قياسية مرتفعة تزيد عن 13 مليون برميل يوميا. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.