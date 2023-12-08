العراق.. توصيل الطعام عبر الانترنت سيحقق 845 مليون دولار خلال 2023

السومرية نيوز - اقتصاد



من المتوقع أن يحقق سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في العراق إيرادات قدرها 845 مليون دولار أمريكي خلال عام 2023.

وبحسب موقع ستاتيستا للإحصاءات البيانية، فأنه مع معدل نمو سنوي يقدر بنسبة 19.40٪، فأنه من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى أكثر من 2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، أي بعد خمس سنوات من الان.



وتشير الإحصائية إلى أنه "في سوق توصيل البقالة، من المتوقع أن يشهد العراق نموًا في الإيرادات بنسبة 26.2٪ في عام 2024، وأن يصل حجم السوق إلى 825.90 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2023.

وبالمقارنة مع الدول الأخرى، من المتوقع أن تحقق الصين أعلى إيرادات في سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت، حيث تصل إلى 395.90 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

وتبين الإحصائية انه من المتوقع أن يصل معدل انتشار المستخدمين في سوق توصيل البقالة إلى 13.2% في عام 2023، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد، فإن خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت في العراق تكتسب شعبية بسرعة وتصبح خيارًا مناسبًا للمستهلكين.