قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في العراق

وبحسب مجموعات متخصصة، فأن أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 157.350 دينارا لكل 100 دولار فيما كانت الأسعار أمس الاثنين 157.250 دينارا مقابل 100 دولار.وشهدت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفاعا أيضا؛ إذ بلغ سعر البيع 156.800 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 157.800 دينارا لكل 100 دولار.ولازالت أسعار صرف الدولار مستقرة حول المعدل بين 155 إلى 158 ألف دينار لكل 100 دولار، انخفاضا من المستويات السابقة التي تجاوزت الـ160 ألف دينار لكل 100 دولار، وذلك عقب إجراءات وإعلان عن سماح البنك المركزي للمصارف المجازة باستيراد الدولار، فضلا عن اتاحة تمويل التجارة مع عدد من البلدان بعملاتها المحلية.