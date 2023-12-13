استقرار أسعار النفط على خسارة

تم تداول خام برنت، المعيار العالمي، بالقرب من 73 دولاراً للبرميل، في حين بلغ سعر نظيره الأميركي غرب تكساس الوسيط حوالي 68 دولاراً.وقفز المتوسط الأسبوعي لصادرات روسيا من النفط الخام المنقولة بحراً إلى أعلى مستوى منذ أوائل يوليو، في حين رفعت الولايات المتحدة تقديراتها لإنتاج الخام المحلي لهذا العام.تسير العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط نحو الهبوط، مع تداول العقود الفورية بخصومات على العقود الآجلة، إذ كانت آخر الخصومات على عقود الـ 12 شهراً 8 سنتات للبرميل وهذه هي المرة الأولى التي يسيطر فيها التوجه السلبي على هذا الفترة الزمنية لمدة عام تقريباً.