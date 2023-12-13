في 2023.. ما تصنيف العراق بقائمة "تحمّل تكاليف العقار" عالميًا؟

وبحسب مؤشر خاص بالرقم القياسي للعقارات عالميًا، فأن العراق حصل على 1.1 نقطة، من بين نطاق التحمل الممتد من 0.1 إلى 4.6 نقطة.وجاءت سوريا في المرتبة الأولى كأكثر دولة لايتحمل شعبها القدرة على تكاليف العقار، اما في المرتبتين الأخيرتين جاءت الامارات والسعودية كأكثر دول شعوبها قادرة على تحمل تكاليف العقار.وسيطرت 4 دول خليجية عربية على المراتب الأربع الأولى كأكثر دول قادرة على تحمل تكاليف العقار عالميًا.وفي تصنيف الدول الأكثر تحملا لتكاليف العقار تأتي:1-السعودية2-الامارات3-عمان4-قطر5-جنوب افريقيا6-بورتوريكو7-الولايات المتحدة الامريكية8-بلجيكا9-هولندا10-الدنماركاما الدول الأقل قدرة على تحمل تكاليف العقار تأتي:1-سوريا2-الكاميرون3-الارجنتين4-النيبال5-سيريلانكا6-اثيوبيا7-ايران8-فنزويلا9-فليبين10-كمبوديا