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بقيادة العراق.. إنتاج أوبك النفطي يهبط 57 ألف برميل يوميًا في تشرين الثاني
اقتصاد
2023-12-14 | 02:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
561 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
انخفض إنتاج أوبك النفطي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بنحو 57 ألف برميل يوميًا، للمرة الأولى في 4 أشهر، مع استمرار التخفيضات الطوعية من جانب السعودية، وسياسة تحالف أوبك+ لخفض الإمدادات، وفق ما نشرته وحدة أبحاث الطاقة.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط، هبوط إجمالي إنتاج النفط الدول الأعضاء الـ13 لدى أوبك إلى 27.837 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، مقابل 27.895 مليون برميل يوميًا أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وجاء تراجع إنتاج أوبك النفطي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تماشيًا مع اتفاق تحالف أوبك+ لخفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حتى نهاية 2024، فضلًا عن التخفيضات الطوعية، وفقًا لوحدة أبحاث الطاقة.
ويشار إلى أن 8 دول من تحالف أوبك+ بقيادة السعودية، قد أعلنت تخفيضات طوعية للإمدادات بإجمالي 2.191 مليون برميل يوميًا، خلال الربع الأول من 2024.
إنتاج أوبك النفطي في نوفمبر 2023
انخفض إنتاج أوبك النفطي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، من جانب 5 دول،
بقيادة العراق وأنغولا ونيجيريا.
وشهد العراق انخفاض إنتاجه النفطي بمقدار 77 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 4.278 مليون برميل يوميًا، وفق التقرير الشهري، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
كما تراجع إنتاج النفط في أنغولا ونيجيريا بنحو 37 ألفًا و17 ألف برميل يوميًا على التوالي، ليبلغ الإجمالي 1.130 مليونًا و1.370 مليون برميل يوميًا على التوالي.
فيما هبط إنتاج الإمارات من النفط الخام بنحو 9 آلاف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 2.909 مليونًا، وانخفض إنتاج الجزائر بنحو 2000 برميل يوميًا، إلى 962 ألف برميل يوميًا.
ارتفاع الإنتاج النفطي من 7 دول
صعد إنتاج أوبك النفطي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، من جانب 7 دول، على رأسها، فنزويلا وليبيا والكويت، في حين استقر إنتاج غينيا الاستوائية، وفق ما نشرته وحدة أبحاث الطاقة.
وارتفعت إمدادات فنزويلا من النفط الخام بنحو 23 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي عند 780 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي.
وصعد إنتاج ليبيا والكويت بنحو 21 ألفًا و19 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 1.178 مليونًا و2.571 مليون برميل يوميًا على التوالي.
كما ارتفع إنتاج السعودية من النفط بمقدار 12 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 8.998 مليون برميل يوميًا خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وتواصل المملكة خفض الإنتاج طوعًا بمقدار مليون برميل يوميًا منذ يوليو/تموز 2023، حتى نهاية العام الجاري (2023).
وصعد إنتاج إيران من النفط الخام بنحو 7 آلاف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، ليصل الإجمالي عند 3.128 مليون برميل يوميًا.
كما شهد إنتاج النفط في الكونغو والغابون بزيادة نحو 2000 برميل يوميًا لكل منهما، ليصل الإجمالي إلى 258 ألفًا و218 ألف برميل يوميًا على التوالي.
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