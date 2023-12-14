خلال 2023.. عدد الحسابات بمصارف العراق يرتفع 14%

كانت وتيرة النمو الأسرع من نصيب الحسابات الجارية، إذ بلغت 17.7% ليبلغ عددها 3.54 مليون حساب. بينما الحصة الأكبر بقيت لصالح حسابات توفير، التي ارتفع عددها بنسبة 11% ليصل إلى 5.55 مليون حساب.كما ارتفع عدد البطاقات المصرفية بنحو 14% ليصل إلى 18.5 مليون بطاقة، وزاد عدد أجهزة الصراف الآلي بنحو 30% ليصل إلى 2900 جهاز، بحسب ما نشرته اقتصاد الشرق مع بلومبرغ.عدد الحسابات المصرفية ادناه: