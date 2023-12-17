أبزرها اليابان.. قائمة بالدول والبنوك التي لها حصة من ديون العراق الخارجية

وبحسب البيانات، جاءت اليابان كأكبر دائني العراق بحصة بلغت 27%، فيما بلغت حصة البنك الدولي للإنشاء والتعمير 18% من إجمالي الديون، بينما بلغت حصة الولايات المتحدة الامريكية 7% من هذه الديوان الخارجية.قائمة بالديون العراقية الخارجية:

وفي وقت سابق، اشار مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الى عدم تسجيل أي إخفاق في توقيتات تسديد الديون خلال أكثر من عقد من الزمن.