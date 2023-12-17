في 2023.. العراق يحصد المركز 30 عالميًا بانتهاك حقوق العمال

وبحسب تقرير المؤشر الذي تابعته "السومرية نيوز"، جاء العراق في المرتبة 30 من بين أكثر دول العالم انتهاكا لحقوق العمال، من اصل 150 دولة، محافظات على مركزه المسجل العام الماضي 2022، فيما جاء في المرتبة العاشرة عربيا.ويعطي المؤشر نقاط من 1 إلى 5 للبلدان، فكلما يكون البلد اكثر انتهاكا لحقوق العمال كلما تكون درجته اعلى، وعلى سبيل المثال حصلت أفغانستان على المرتبة الأولى بانتهاك حقوق العمال وكانت درجتها (+5)، اما العراق حصل على الدرجة 5، فيما حصلت اقل دولة بانتهاك حقوق العمال وهي السويد وحصلت على درجة 1.ويقوم مؤشر حقوق العمال العالمي كل عام بتقييم البلدان اعتمادًا على مدى امتثالها لحقوق العمل الجماعية وتوثق انتهاكات الحكومات وأصحاب العمل للحقوق المعترف بها دوليًا.