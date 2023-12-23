مراقبون يحذرون من تسوية قروض رجال الأعمال لدى المصرف العراقي للتجارة

حذر مراقبون للشأن الاقتصادي، من تسوية قروض رجال الأعمال لدى المصرف العراقي للتجارة (TPi).





وقال المراقبون في أحاديث للسومرية نيوز، إن "هنالك نية للقيام بتسوية تخص القروض التي تم منحها لرجال أعمال من قبل المصرف العراقي للتجارة على حساب المال العام".

وأضافوا أن "التسوية تشمل نسب الفوائد على تلك القروض"، مطالبين رئيس الوزراء ووزارة المالية "بالتدخل بهذا الشأن حفاظاً عن حقوق الدولة".