بأموال إيرانية... استملاك أراضٍ في البصرة بـ5 ملايين دولار لأحد المشاريع

وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي إن "الوزارة باشرت التنسيق مع حكومة البصرة المحلية باستملاك الأراضي التي سيمر بها مشروع الربط السككي (البصرة- شلامجة) باتجاه الأراضي الإيرانية، والذي تم وضع الحجر الأساس له خلال شهر أيلول الماضي، والمخصص لتأمين إيصال ونقل المسافرين والزوار إلى العتبات المقدسة في العراق".وأضاف أن |الاتفاق المبرم مع إيران ينص على أن تقوم وزارة النقل بإنشاء الخط السككي والمحطات والمواقع داخل العراق، وأن تتكفل هي بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كم ضمن مسار المشروع، الذي تمت المباشرة بأعماله بالفعل".وبين الصافي أن "وزارته اتخذت قرارات عدة لإكمال متطلبات تنفيذ هذا المشروع، لاسيما الخطط الستراتيجية والفنية الخاصة به، عادا الربط السككي ركيزة أساسية في تعزيز البنية التحتية لاقتصادِ العراق ورفع قدرته على التواصل مع دول الجوار وبلدان وسط آسيا."وفي وقت سابق، نفت وزارة النقل العراقية، تنازل العراق عن أراض لصالح الجانب الايراني، للشروع في الربط السككي بين شلامجة والبصرة، الخاص بنقل المسافرين فقط، مبينة ان ما جاء في مذكرة التفاهم بين وزارتي النقل العراقية والايرانية، ضمن (النقطة الثالثة) واضح، ولا لبس فيه، حيث نصت على أن يقوم الجانب الإيراني بتحمل التكاليف المالية الخاصة بالتعارضات، من أجل إنجاز المشروع.