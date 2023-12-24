ايران تحفر 60 بئرا إضافيا في حقل نفطي مشترك مع العراق

وقال رئيس الشركة الإيرانية، محسن خوجاسته مهر إن الطاقة الإنتاجية لحقل جنوب أزادكان شهدت زيادة كبيرة مع إضافة 60 بئرا جديدا خلال العام لتصل إلى مستوى الإنتاج الحالي البالغ 120 ألف برميل يوميا.وأشار إلى أنه تم الانتهاء من خطط التطوير لجميع الحقول المشتركة بالدولة، ويجري العمل على برامج توقيع عقد تطوير حقلين مشتركين إضافيين بحلول 20 مارس المقبل.وفي يوليو 2020، وقع كونسورتيوم من الشركات الإيرانية بما في ذلك بتروبارس اتفاقًا مع شركة النفط الوطنية الإيرانية لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقل أزاديجان إلى 320 ألف برميل يوميًا من 140 ألف برميل يوميًا في غضون 30 شهرًا.