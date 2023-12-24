واشنطن "راضية" عن الأداء المصرفي للعراق وتتعهد باستمرار تدفق الدولار

السومرية نيوز - اقتصاد



أعلنت السفيرة الامريكية في العراق الينا رومانوسكي، اليوم الاحد، استمرار تقديم خدمات الدولار الى العراق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وقالت رومانوسكي في تغريدة تابعتها "السومرية نيوز"، إن "العديد من البنوك العراقية قامت الآن بتكوين علاقات مع البنوك الدولية للمرة الأولى، وهي خطوة إيجابية في إحراز تقدم في إصلاح القطاع المصرفي".



وأضافت: "سنستمر في تقديم خدمات الدولار الأمريكي للعراق بما يخدمُ مصلحة الاستقرار الاقتصادي". تواصل @USTreasury تعاونها مع @CBIraq. لقد قامت العديد من البنوك العراقية الآن بتكوين علاقات مع البنوك الدولية للمرة الأولى، وهي خطوة إيجابية في إحراز تقدم في إصلاح القطاع المصرفي، سنستمر في تقديم خدمات الدولار الأمريكي للعراق بما يخدمُ مصلحة الاستقرار الاقتصادي. — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) December 24, 2023



