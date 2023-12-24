واشنطن "راضية" عن الأداء المصرفي للعراق وتتعهد باستمرار تدفق الدولار

تواصل @USTreasury تعاونها مع @CBIraq. لقد قامت العديد من البنوك العراقية الآن بتكوين علاقات مع البنوك الدولية للمرة الأولى، وهي خطوة إيجابية في إحراز تقدم في إصلاح القطاع المصرفي، سنستمر في تقديم خدمات الدولار الأمريكي للعراق بما يخدمُ مصلحة الاستقرار الاقتصادي.
— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) December 24, 2023
تواصل @USTreasury تعاونها مع @CBIraq. لقد قامت العديد من البنوك العراقية الآن بتكوين علاقات مع البنوك الدولية للمرة الأولى، وهي خطوة إيجابية في إحراز تقدم في إصلاح القطاع المصرفي، سنستمر في تقديم خدمات الدولار الأمريكي للعراق بما يخدمُ مصلحة الاستقرار الاقتصادي.