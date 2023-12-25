بتصدير أكثر من 100 مليون برميل.. العراق يحقق نحو 8.5 مليار دولار في نوفمبر

وذكرت الوزارة في الإحصائية النهائية لشهر تشرين الثاني، ووردت للسومرية، أنه بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (102) مليوناً و(975) الف و(782) برميل، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(481) مليونا و (558) الف دولار".واشارت الاحصائية إلى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (101) مليوناً و(764) الف و(620) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة (1) مليون و(38) الف و(779) برميلا ، فيما كانت الصادرات الى الاردن (172) الف و (383) برميل".وأكدت ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (82.365) دولاراً".وأوضحت أن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (33) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية ومن ميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة ."