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مخرجات مهمة للإصلاح الضريبي.. انهاء تشابه الأسماء وتثبيت قيمة العقارات
اقتصاد
2023-12-25 | 03:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,499 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
كشف مدير عام هيئة الضرائب علي وعد علاوي، اليوم الاثنين، عن اهتمام حكومي بالتوصيات الصادرة عن مؤتمر الإصلاح الضريبي، مؤكدا انها ستحدث تغيرا نوعيا في قطاع الضرائب بالعراق.
وقال علاوي في حديث خاص للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء متابع بشكل جيد توصيات مؤتمر الاصلاح الضريبي الذي اقامته هيئة الضرائب، مع اللجنة العلمية".
وأوضح انه "تم الانتهاء من كتابة التوصيات الخاصة بالمؤتمر وهذه التوصيات سوف تحدث تغيرا نوعيا في عمل الهيئة العامة للضرائب وخاصة فيما يتعلق بالمواطنين اصحاب الدخل المحدود، وكذلك عجلات النقل والاليات ومشكلة تشابه الأسماء وتحديد نسب الضرائب الخاصة بالعقار والاراضي سوف تكون معروفة لدى جميع المواطنين والمكلفين وكذلك تسهيل الاجراءات الضريبية لدى الموطنين واصحاب الشركات".
وتضمنت توصيات مؤتمر الإصلاح الضريبي جملة قرارات مهمة تخص العواقب التي تواجه المواطنين وأصحاب الشركات في مختلف عمليات البيع والشراء ونقل الملكية فيما يتعلق بالمنازل او السيارات او الاعمال التجارية، ولاسيما مشكلة تشابه الأسماء وكذلك ارتفاع أسعار الضرائب، او استيفاء الضريبة لاكثر من مرة عن نفس العقار بعد إعادة بيعه خلال فترة.
وتسعى هيئة الضرائب بحسب التوصيات، الى تثبيت قيم العقار والأراضي لتقليل التدخل البشري وتقليص فرص الفساد، وتشجيع الشركات المحلية على تسديد ضرائبها المستحقة مقابل اطفاء الغرامات والفوائد، فضلا عن حل مشكلة تشابه الأسماء.
وتسعى الحكومة العراقية لاصلاح ملف الضرائب وتقليل معوقاته لعدة أسباب من بينها رفع الإيرادات غير النفطية في العراق، وكذلك تشجيع الشركات ورجال الاعمال على إتمام تعاملاتهم التجارية والمالية بطريقة أصولية بعيدا عن التهرب من الضرائب، وهو ما تسبب بالضغط على الدولار في السوق الموازي ورفع أسعاره، بالإضافة الى تقليل الروتين الكبير في دوائر الضريبة التي تعيق العمليات التجارية ونقل الملكية بين المواطنين.
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