استقرار أسعار النفط رغم استمرار توترات البحر الأحمر

السومرية نيوز – اقتصاد



لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر، اليوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي ويعزز الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3% إلى 79.13 دولاراً للبرميل، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73.59 دولاراً للبرميل مرتفعا بمقدار ثلاثة سنتات.



وحقق كلا الخامين مكاسب بنحو 3% الأسبوع الماضي بعد أن أدت الهجمات على السفن إلى تعطيل الشحن والتجارة العالمية، مما زاد من التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الصراع في غزة.