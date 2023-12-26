أسعار النفط تقفز 3 بالمئة بالتزامن مع استمرار التوتر في البحر الاحمر

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، إنها تلقت تقريرا عن حادث يتعلق بسفينة على بعد نحو 60 ميلا بحريا من ميناء الحديدة اليمني، مضيفة أنه سُمع دوي انفجار وشوهدت صواريخ على بعد أربعة أميال بحرية من الموقع.وكانت شركات الشحن قد أوقفت مرور السفن عبر البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، التي تمر بها حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية، وفرضت رسوما إضافية على تغيير مسار السفن.ويشهد السوق حجم تعاملات ضعيف، نظرا لأن بعض الأسواق لا تزال مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.وحقق كلا الخامين مكاسب بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن إلى تعطيل الشحن والتجارة العالمية، مما زاد من التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الصراع بين إسرائيل وغزة.وتلقت أسعار النفط دعما أيضا، من توقعات بأن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل، بعد أن أظهرت البيانات الأميركية الصادرة الجمعة، من خلال بعض المؤشرات الرئيسية، أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار أو 2.51 بالمئة إلى 80.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:18 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.02 دولارا أو 2.76 بالمئة إلى 75.60 دولار للبرميل.