انخفاض نسبي في أسعار النفط مع ترقب حذر للتغييرات

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 81.02 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 75.45 دولار للبرميل.واستقر الخامان القياسيان مرتفعين أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة إذ أثارت هجمات أخرى على سفن في البحر الأحمر مخاوف من تعطل حركة الشحن، علاوة على آمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مما قد يعزز النمو الاقتصادي ويغذي الطلب.